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Испания проведет расследование блэкаута из-за возможного саботажа

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут следствием «акта саботажа», передает агентство Europa Press.

Источник: AP 2024

«Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное расследование, стало ли отключение испанской электросети следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры», —говорится в материале.

Как указывается в документе, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм пока не исключают. Если цель предполагаемых злоумышленников заключалась в подрыве конституционного порядка в стране или срыве работы жизненно важных служб, то это могут признать актом терроризма, поясняет издание.

Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в королевстве нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута.

Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.

Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.

В Испании объявили чрезвычайное положение.