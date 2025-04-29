Главу молдавского оргкомитета «Победа» отпустили после задержания

«Я только что покинул территорию международного аэропорта Кишинева после досмотра личных вещей. Я снова получил две бумажки — уведомление и протокол, по которым в очередной раз в моих вещах не было обнаружено ничего запрещенного. На мои вопросы о причинах моего допроса, задержания сотрудник погранполиции в очередной раз ответить не смог», — заявил Петрович в видеообращении.