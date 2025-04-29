Главу молдавского оргкомитета «Победа» отпустили после задержания

«Я только что покинул территорию международного аэропорта Кишинева после досмотра личных вещей. Я снова получил две бумажки — уведомление и протокол, по которым в очередной раз в моих вещах не было обнаружено ничего запрещенного. На мои вопросы о причинах моего допроса, задержания сотрудник погранполиции в очередной раз ответить не смог», — заявил Петрович в видеообращении.
Он отметил, что из-за задержания не успел принять участие в заседании мэрии столицы Молдавии по подготовке к празднованию Дня Победы.
Ранее Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие «Бессмертный полк». По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.