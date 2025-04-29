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Обвиняемому в попытке отравления летчиков на Кубани запросили пожизненный срок

Прокуратура запросила Южный окружной военный суд в Ростове-на-дону назначить пожизненное лишение свободы Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления выпускников авиаучилища в Армавире. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура запросила Южный окружной военный суд в Ростове-на-дону назначить пожизненное лишение свободы Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления выпускников авиаучилища в Армавире. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Дело слушается в закрытом режиме с января 2025 года. Обвиняемым оказался уроженец Мелитополя Егор Семенов. Ему предъявлены обвинения по статье 275 «Государственная измена» и пункту «а» части 3 статьи 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, Семенов получил гражданство России в 2022 году, а спустя год был завербован сотрудником украинских спецслужб. Он получил задание убить студентов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За организацию убийства ему обещали выплатить 400 тысяч рублей.

— Прокурор попросил суд назначить Семенову пожизненное лишение свободы, — сообщил источник в разговоре с РИА Новости.

Покушение на убийство произошло в 2021 году в Краснодарском крае. Все началось 21 октября, когда около 80 выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков отмечали 20-летие со дня окончания обучения. В какой-то момент им доставили торт, который никто не стал есть. Позже выяснилось, что угощение было отравлено.

Вскоре в аэропорту полицейские задержали мужчину, доставившего торт выпускникам. Мужчина оказался 33-летним уроженцем Мелитополя. Его зовут Егор Семенов. Расследование в его отношении длилось более трех лет, и 13 января 2025 года дело передали в суд. Мужчина признал вину.