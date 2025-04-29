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Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Волоколамском шоссе

Трое человек получили травмы разной степени тяжести при столкновении маршрутки и грузовой машины на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного отделения Госавтоинспекции (ГАИ).

Трое человек получили травмы разной степени тяжести при столкновении маршрутки и грузовой машины на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного отделения Госавтоинспекции (ГАИ).

К текущему моменту на место происшествия уже прибыли сотрудники ведомства, которые установят все обстоятельства аварии.

— По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса Next совершил столкновение с грузовым автомобилем, — передает официальный Telegram-канал ГАИ по Москве.

Кроме того, на автомобильной дороге в Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП — опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами, который следовал из Москвы в Геническ. Во Владимирской области автобус съехал в кювет и перевернулся, в результате около 35 человек обратились за медицинской помощью.