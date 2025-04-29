Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Волоколамском шоссе

Кроме того, на автомобильной дороге в Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП — опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами, который следовал из Москвы в Геническ. Во Владимирской области автобус съехал в кювет и перевернулся, в результате около 35 человек обратились за медицинской помощью.