Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Волоколамском шоссе

Трое человек получили травмы разной степени тяжести при столкновении маршрутки и грузовой машины на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного отделения Госавтоинспекции (ГАИ).
К текущему моменту на место происшествия уже прибыли сотрудники ведомства, которые установят все обстоятельства аварии.
— По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса Next совершил столкновение с грузовым автомобилем, — передает официальный Telegram-канал ГАИ по Москве.
Кроме того, на автомобильной дороге в Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП — опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами, который следовал из Москвы в Геническ. Во Владимирской области автобус съехал в кювет и перевернулся, в результате около 35 человек обратились за медицинской помощью.