В Подмосковье простились с погибшим при теракте генералом Москаликом

Ярослав Москалик погиб 25 апреля при подрыве автомобиля Volkswagen Golf у подъезда его дома в подмосковной Балашихе. По данным в ФСБ, взрывное устройство привели в действие дистанционно с территории Украины, когда военный вышел из подъезда. По обвинению в совершении теракта Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина. По версии следствия, он заранее приобрел автомобиль и за месяц до взрыва оставил заминированную машину у подъезда.