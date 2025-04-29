В Подмосковье простились с погибшим при теракте генералом Москаликом

В церемонии приняли участие сослуживцы погибшего, представители центральных органов военного управления, а также руководящий состав Минобороны и Генштаба, в том числе глава оборонного ведомства Андрей Белоусов.
На опубликованном с похорон видео военные под звуки оркестра несут закрытый гроб, на который положили фуражку генерала и государственный флаг. Следом офицеры пронесли награды погибшего, в том числе орден Александра Невского, орден Жукова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. На финальных кадрах прозвучали три очереди выстрелов почетного караула.
Во время церемонии министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Москалика посмертно приставили к награде.
Перед похоронами в газете «Красная звезда» появился некролог, подписанный министром обороны. Из него следует, что генерал Москалик руководил дежурной сменой Группы боевого управления, которая занималась мониторингом обстановки в зоне военного конфликта на Украине.
Ярослав Москалик погиб 25 апреля при подрыве автомобиля Volkswagen Golf у подъезда его дома в подмосковной Балашихе. По данным в ФСБ, взрывное устройство привели в действие дистанционно с территории Украины, когда военный вышел из подъезда. По обвинению в совершении теракта Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина. По версии следствия, он заранее приобрел автомобиль и за месяц до взрыва оставил заминированную машину у подъезда.