Уголовное дело возбудили в отношении Хубутии за нападение с топором на Ван

Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутии после нападения с топором на бывшую возлюбленную Юлию Ван. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Причинение вреда здоровью» и «Угроза убийством» УК РФ. Сам Хубутия вину отрицает и заявляет, что в момент нападения отсутствовал в стране. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, передает Telegram-канал.
Нападение на девушку произошло в ночь на 25 апреля. Ван успела записать короткое видео перед тем, как ее забрали в больницу медики. На кадрах видны следы крови. По словам пострадавшей, напал на нее бывший министр торговли Московской области. Хубутия обвинения сразу же назвал «бредом». Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Несмотря на тяжелое состояние, Юлия Ван настроена решительно и намерена добиться, чтобы 58-летний экс-чиновник понес наказание. Она также планирует придать огласке случившееся.