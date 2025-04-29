Уголовное дело возбудили в отношении Хубутии за нападение с топором на Ван

Нападение на девушку произошло в ночь на 25 апреля. Ван успела записать короткое видео перед тем, как ее забрали в больницу медики. На кадрах видны следы крови. По словам пострадавшей, напал на нее бывший министр торговли Московской области. Хубутия обвинения сразу же назвал «бредом». Полиция проводит проверку по факту произошедшего.