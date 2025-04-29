Мотоциклист врезался в столб в Подольске и погиб

Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в фонарный столб на трассе М-2 «Крым» возле подмосковного Подольска. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Примерно в 10:45 на 38-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя мотоциклом, совершил столкновение со столбом мачты освещения. В результате ДТП водитель погиб на месте, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов работали на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в центре Москвы, на улице Маросейке, произошла авария с участием двух мотоциклов и одного автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, им оказали необходимую медицинскую помощь.