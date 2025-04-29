Мотоциклист врезался в столб в Подольске и погиб

Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в фонарный столб на трассе М-2 Крым возле подмосковного Подольска. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.