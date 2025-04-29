Обвиняемого в попытке отравления курсантов на Кубани осудили на 27 лет

Обвиняемый прилетел в Армавир, где приобрел и добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт, после чего 20 октября 2023 года через курьера доставил их в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища. Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали ее правоохранителям. Экспертиза показала, что напитки и еда отравлены.