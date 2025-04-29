Обвиняемого в попытке отравления курсантов на Кубани осудили на 27 лет

«Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет», — сказал судья.
В ходе прений сторон прокурор просил назначить Семенову пожизненное лишение свободы. Прокуратура обжалует приговор.
Как сообщали ТАСС в Генпрокуратуре РФ, Семенов в 2022 году стал гражданином РФ, а в апреле 2023-го был завербован сотрудником спецслужб Украины. Ему присвоили псевдоним «№ 35». От куратора фигурант получил задание организовать убийство 70 выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это Семенову обещали 400 тыс. рублей. Также подсудимому сообщили, что после выполнения задания ему необходимо вылететь в Турцию или Египет.
Обвиняемый прилетел в Армавир, где приобрел и добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт, после чего 20 октября 2023 года через курьера доставил их в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища. Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали ее правоохранителям. Экспертиза показала, что напитки и еда отравлены.
Выявили и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении фигуранта возбудили дела по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена).