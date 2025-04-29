«Бог вас накажет»: стоит ли помогать человеку, которому стало плохо на улице

Телеведущая Елена Малышева заявила, что люди обязаны оказать первую помощь человеку, потерявшему сознание посреди улицы. Однако юристы предостерегают, что такое «неравнодушие» может быть чревато серьезным штрафом или даже тюрьмой. В каких случаях стоит помочь случайному прохожему, а в каких ограничиться вызовом скорой помощи — в материале «Вечерней Москвы».
Малышева призвала помогать прохожим, которым стало плохо.
Во вторник, 29 апреля, врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала людей, которые бездействуют в критических ситуациях. Она убеждена, что окружающие обязаны помочь человеку, которому стало плохо на улице.
— Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет, — заявила Малышева в эфире телепрограммы «Жить здорово».
Она подчеркнула, что каждый должен уметь оказывать первую помощь и проводить закрытый массаж сердца.
Стоит ли оказывать первую помощь пострадавшим.
Вопреки негодованию Малышевой, юрист Глеб Подъяблонский посоветовал не помогать незнакомцу, которому стало плохо посреди улицы.
— Не надо лезть к человеку и пытаться оказывать ему первую помощь, даже если вы имеете какие-то навыки. Вы не имеете на это права, потому что вы не врач, вы можете сделать только хуже. Чаще всего «помощники» ломают людям ребра, пытаясь сделать искусственное дыхание. Степень тяжести вреда определяют врачи и эксперты, — подчеркнул он в беседе с «Вечерней Москвой».
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Например, если здоровью человека будет причинен тяжкий вред, то «помощник» может угодить под арест на шесть месяцев или получить штраф до 80 тысяч рублей (статья 118 УК РФ).
Нужно ли вызывать скорую помощь.
По закону вы обязаны вызвать скорую помощь человеку, которому стало плохо. Дожидаться ее необязательно, даже если кроме вас и пострадавшего на улице больше никого нет.
Если же вы не вызвали скорую помощь, теоретически, вас могут обвинить в оставлении человека в опасности. Однако, по словам Подъяблонского, на самом деле привлекать вас к ответственности никто не будет.
— Просто скажите, что вы ничего не заметили, были в наушниках, задумались и так далее. Или подумали, что лежащий на земле человек просто спит. Даже если в месте, где все произошло, были камеры и было видно, как вы смотрите на лежащего на земле человека, никто ничего не докажет, — рассказал юрист.
Подъяблонский еще раз напомнил, что ни в коем случае не нужно пытаться помочь человеку, даже если он кричит от боли. Эксперт рекомендовал «даже не прикасаться» к больному, так как человек без опыта может сделать пострадавшему только хуже.
Нужно ли помогать при ДТП.
Единственный случай, в котором человек без медицинского образования обязан помочь, — ДТП. Но это касается исключительно водителей — участников этой аварии.
— Водители по определению должны уметь оказывать первую помощь, потому что в экзамене на права есть соответствующие вопросы. Даже если вы сдавали на права много лет назад, это никого не волнует. Вы обязаны помочь потерпевшим, — пояснил Подъяблонский.
По его словам, даже если вы сами получили в результате аварии травмы и не можете нормально передвигаться, вы все равно обязаны попытаться помочь остальным потерпевшим. Вы можете не помогать пострадавшим, если опасаетесь, что в это время машина может загореться. Однако обоснованность таких опасений в дальнейшем будут выяснять следователи.
Как накажут водителя, не оказавшего помощь потерпевшим в ДТП.
Если участник ДТП хотя бы не попытается помочь пострадавшему, то его могут привлечь к уголовной ответственности.
— В лучшем случае это штраф. А если потерпевший находится в критическом состоянии и вы ему никак не помогаете, то это могут посчитать оставлением человека в опасности, — рассуждает юрист.
Оставление в опасности человека, находящегося в беспомощном состоянии, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до одного года.
Если вы не были участником аварии, а просто проходили или проезжали мимо, то останавливаться и помогать пострадавшим вы не должны. Однако, по словам Подъяблонского, вы можете вызвать скорую помощь.
Должен ли я помогать, если я врач.
Совершенно иная ситуация складывается, если у вас есть медицинское образование. По словам Подъяблонского, даже если вы находитесь не на работе, вы обязаны помочь человеку, которому стало плохо.
— Даже если вы в этот момент являетесь как бы случайным прохожим, вы все равно врач и обязаны оказать первую помощь до приезда скорой, потому что знаете, как это делать. Врачам в этом смысле совсем не позавидуешь, потому что при неоказании помощи их однозначно привлекут к ответственности, — пояснил эксперт.
За бездействие врач понесет ответственность по 124 статье Уголовного кодекса РФ. Если из-за не оказания помощи здоровью больного будет причинен вред средней тяжести, медика оштрафуют на сумму до 40 тысяч рублей или арестуют на четыре месяца. Если потерпевший получит тяжкий вред здоровью, то врача могут посадить в тюрьму на срок до одного года. Если же больной умрет, то медик может «сесть» на три года.
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