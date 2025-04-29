«Бог вас накажет»: стоит ли помогать человеку, которому стало плохо на улице

— Просто скажите, что вы ничего не заметили, были в наушниках, задумались и так далее. Или подумали, что лежащий на земле человек просто спит. Даже если в месте, где все произошло, были камеры и было видно, как вы смотрите на лежащего на земле человека, никто ничего не докажет, — рассказал юрист.