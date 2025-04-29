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Baza: Старшина оркестра Росгвардии выстрелил в голову концертмейстеру в Москве

Старшина военного оркестра Росгвардии выстрелил из пневматического пистолета в голову концертмейстеру на станции московского метро Савеловская . Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

Старшина военного оркестра Росгвардии выстрелил из пневматического пистолета в голову концертмейстеру на станции московского метро «Савеловская». Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел вечером 26 апреля, когда старший прапорщик поссорился с концертмейстером. Постепенно словесная перепалка переросла в серьезный конфликт, и в итоге старшина выстрелил в своего оппонента.

Вскоре концертмейстера забрала бригада скорой помощи. Прибывшие на место правоохранители возбудили против обоих сотрудников Росгвардии административное дело о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, следует из публикации.

Другой случай произошел 23 апреля, когда житель Подольска расстрелял из самодельной винтовки компанию, шумевшую во дворе. В результате погибла 36-летняя женщина. Предположительно, смертельный выстрел мог сделать не владелец оружия, а один из знакомых погибшей. «Вечерняя Москва» собрала подробности трагедии в отдельном материале.