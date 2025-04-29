Baza: Старшина оркестра Росгвардии выстрелил в голову концертмейстеру в Москве

Другой случай произошел 23 апреля, когда житель Подольска расстрелял из самодельной винтовки компанию, шумевшую во дворе. В результате погибла 36-летняя женщина. Предположительно, смертельный выстрел мог сделать не владелец оружия, а один из знакомых погибшей. «Вечерняя Москва» собрала подробности трагедии в отдельном материале.