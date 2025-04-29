Попытавшегося отравить курсантов авиаучилища в Армавире осудили на 27 лет колонии

Покушение на убийство произошло в 2021 году в Краснодарском крае. Все началось 21 октября, когда около 80 выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков отмечали 20-летие со дня окончания обучения. В какой-то момент им доставили торт, который никто не стал есть. Позже выяснилось, что угощение было отравлено.