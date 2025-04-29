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Попытавшегося отравить курсантов авиаучилища в Армавире осудили на 27 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии строгого режима Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников авиаучилища в Армавире. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии строгого режима Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников авиаучилища в Армавире. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.

Согласно судебному решению, первые пять лет заключения осужденный проведет в тюрьме. При этом сторона защиты еще может подать апелляцию на обжалование приговора.

— Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, — передает официальный Telegram-канал Южного окружного военного суда.

Покушение на убийство произошло в 2021 году в Краснодарском крае. Все началось 21 октября, когда около 80 выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков отмечали 20-летие со дня окончания обучения. В какой-то момент им доставили торт, который никто не стал есть. Позже выяснилось, что угощение было отравлено.

Вскоре в аэропорту полицейские задержали мужчину, доставившего торт выпускникам. Мужчина оказался 33-летним уроженцем Мелитополя. Его зовут Егор Семенов. Расследование в его отношении длилось более трех лет, и 13 января 2025 года дело передали в суд. Мужчина признал вину.