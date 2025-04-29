Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома на юго-востоке Москвы

На 17-м этаже жилого дома в Борисовском проезде произошел пожар. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что хозяйка выбралась из квартиры самостоятельно, сейчас ее осматривают врачи. Спасатели локализовали возгорание, в данный момент идет полная ликвидация огня.
В понедельник, 28 апреля, дом, который построили в начале XIX века по указу императора Павла I, загорелся в центре Москвы на улице Покровке, 17, строение 1. Пожар произошел на втором этаже здания. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и потушили возгорание.