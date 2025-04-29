Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома на юго-востоке Москвы

На 17-м этаже жилого дома в Борисовском проезде произошел пожар. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает агентство городских новостей Москва .

На 17-м этаже жилого дома в Борисовском проезде произошел пожар. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что хозяйка выбралась из квартиры самостоятельно, сейчас ее осматривают врачи. Спасатели локализовали возгорание, в данный момент идет полная ликвидация огня.

В понедельник, 28 апреля, дом, который построили в начале XIX века по указу императора Павла I, загорелся в центре Москвы на улице Покровке, 17, строение 1. Пожар произошел на втором этаже здания. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и потушили возгорание.