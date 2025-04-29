Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке увеличилось до 16

Ранее он сообщал, что при обстреле Горловки пострадали шесть человек. МВД по ДНР также сообщало, что среди пострадавших пятеро сотрудников полиции.
«Шестнадцать раненых… Один человек очень тяжелый. Среди пострадавших годовалый ребенок», — написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.