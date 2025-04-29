Тогда таких не выдавали: почему ветераны хотят проверить медали депутата Иванова

Шесть ветеранов потребовали проверить законность боевых наград пензенского депутата Алексея Иванова. Их смутило фото, на котором парламентарий позирует с советской медалью: по словам активистов, он не мог получить ее в силу возраста. Сам Иванов предоставил удостоверение к награде и заявил, что получил ее законно. «Вечерняя Москва» разбиралась в этом инциденте.
Ветераны попросили проверить медали депутата.
Трое ветеранов спецназа и трое участников СВО написали коллективное обращение в Пензенскую городскую думу с требованием проверить местного депутата Алексея Иванова, который опубликовал в соцсетях фотографию с тремя госнаградами: кавалер ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру».
Вопросы вызвала медаль «За отвагу». Ветераны выяснили, что в 1996 году Иванов действительно получал такую награду, однако медаль на фотографии оказалась старого, советского образца: в 1996 году таких уже не выдавали. А на момент существования СССР, когда такими медалями все еще награждали, Иванову было не более 17 лет, поэтому он не мог получить ее в силу возраста.
Обращение ветеранов рассмотрят председатель Пензенской городской думы Денис Соболев и руководители местной фракции «Единой России», в которой состоит Иванов. Также активисты потребовали лишить Иванова депутатского мандата и привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот госнаград.
Сам Иванов в ответ на обвинения опубликовал фотографии удостоверений к своим госнаградам и медали, на которых видна гравировка с их серийными номерами. Номера в документах и на медалях совпадают.
— Мне же стыдиться нечего. Я честно исполнил свой долг перед Родиной 30 лет назад (в 20 лет — прим. «ВМ»)! — подписал депутат свою публикацию.
При этом в беседе с изданием «Подъем» Иванов заявил, что носил муляж медали «За отвагу», так как свою он потерял.
Какие медали считаются госнаградами.
Государственные награды строго охраняются российским законодательством. Но важно понимать, что не все медали являются госнаградами. Так, к ним не относятся юбилейные медали («50, 55, 60, 65 лет Победы» или «В память 850-летия Москвы»), а также награды, которые учреждаются федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, общественными и религиозными объединениями (знак отличия «Шахтерская слава» от Минэнерго).
К госнаградам относятся только медали, учрежденные президентом РФ: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу», Суворова, Ушакова и другие. В отличие от юбилейных медалей и нагрудных знаков, они имеют определенный номер.
Юридически госнаграды не могут быть унаследованы. Они могут храниться, например, у детей или внуков обладателя, однако законными и полноправными владельцами этих наград родственники никогда не станут.
Можно ли носить чужие медали и ордена.
Если человек не является владельцем госнаграды, то он не имеет права ее носить даже для фотографии. При этом тем, кто не владеет ими, запрещено носить и медали, и орденские ленты по отдельности. Нарушителю грозит административная ответственность: в первый раз ему просто выдадут предупреждение, а при повторном правонарушении его оштрафуют на 1,5 тысячи рублей, а награду заберут.
Также наказуемо ношение муляжей и подделок реальных госнаград: за это для обычных граждан предусмотрены штрафы в размере до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч рублей, а для юрлиц — до 100 тысяч рублей (статья 17.11 КоАП РФ).
При этом носить медали, которые не являются госнаградами, не запрещено.
Можно ли продавать и покупать медали.
Продавать госнаграды запрещено. В 2020 году Конституционный суд постановил, что госнаграды, включая советские, не подлежат оценке в денежном выражении и свободному отчуждению. Нарушителям грозит уголовная ответственность: штрафы до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест на три месяца (статья 317 УК РФ).
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При этом под уголовную ответственность подпадают не только родственники, которые хотят подзаработать на медалях умерших ветеранов, но и коллекционеры, скупающие госнаграды. Так, в 2020 году скупщика госнаград из Сочи оштрафовали на семь тысяч рублей.
Медали, которые не считаются госнаградами, продавать не запрещено.
Можно ли вывозить медали за рубеж.
Вывозить госнаграды за границу могут только их первоначальные владельцы при наличии удостоверений к ним. Родственники или люди, у которых хранятся награды, могут вывозить их на выставки, но для этого потребуется специальное разрешение Росохранкультуры РФ. При этом в обоих случаях награды подлежат декларации.
За последние несколько месяцев под следствием оказались десятки чиновников и депутатов. Например, экс-замминистра транспорта РФ Игоря Чалика задержали по подозрению в растрате. А бывшего парламентария Виктора Круглова потребовали лишить завода «Саянскхимпласт», который считается крупнейшим в России производителем ПВХ.