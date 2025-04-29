Тогда таких не выдавали: почему ветераны хотят проверить медали депутата Иванова

Если человек не является владельцем госнаграды, то он не имеет права ее носить даже для фотографии. При этом тем, кто не владеет ими, запрещено носить и медали, и орденские ленты по отдельности. Нарушителю грозит административная ответственность: в первый раз ему просто выдадут предупреждение, а при повторном правонарушении его оштрафуют на 1,5 тысячи рублей, а награду заберут.