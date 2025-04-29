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В Башкирии мужчина спас тонувшего медвежонка на глазах у медведицы

На Юмагузинском водохранилище, расположенном на реке Белой в Башкирии, житель села Кутушево Рустам Булатов спас медвежонка на глазах у его матери.

На Юмагузинском водохранилище, расположенном на реке Белой в Башкирии, житель села Кутушево Рустам Булатов спас медвежонка на глазах у его матери.

Медведица с детенышем переплывала водную преграду, но в какой-то момент у малыша кончились силы, и он стал тонуть. Медвежонок зацепился за ствол упавшего дерева, но выбраться на твердую почву уже не мог.

Животному помог Рустам Булатов, который проплывал мимо медведей на катере.

— Он начал аккуратно толкать бревно к берегу. Медвежонок держался крепко — не боялся и не агрессировал. Дождался, пока спаситель дотолкал его до мелководья и воссоединился с мамой, которая нервничала у кромки воды, — передает Telegram-канал «112».

17 марта сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы помогли лосихе, провалившейся под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе. Спасатели бензопилой распилили лед, проложив животному путь к суше. После этого лосиху передали ветеринарам для осмотра.

Спасатели достали из воды собаку, упавшую в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной, на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке.