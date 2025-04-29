В Калининграде мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

Судом установлено, что с даты объявления президентом РФ о начале СВО, мужчина, будучи несогласным с политическим курсом РФ и проводимой ВС РФ специальной военной операцией, установил и начал поддерживать конфиденциальную переписку в мессенджере Telegram с сотрудником Службы безопасности Украины. Он добровольно согласился выполнять поставленные ему разведывательные задания в интересах Украины (сбор и передача сведений о проведении частичной мобилизации, общественно-политической обстановке, об уровне экономической и продовольственной безопасности), что в силу российского законодательства является деятельностью, направленной против безопасности страны.