Грузовик опрокинулся в результате ДТП на севере Москвы

Ранее на внутренней стороне 93-го километра МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. В тот же день на Минском шоссе в районе Можайска фура протаранила тросовое ограждение и выехала на встречную полосу движения. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и полностью смял его.