Грузовик опрокинулся в результате ДТП на севере Москвы

Грузовик опрокинулся в результате ДТП в Огородном проезде на севере Москвы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Сообщается, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее на внутренней стороне 93-го километра МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. В тот же день на Минском шоссе в районе Можайска фура протаранила тросовое ограждение и выехала на встречную полосу движения. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и полностью смял его.