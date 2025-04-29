Девять человек, легализовывавших мигрантов через фиктивные браки, задержали в Москве

В столице задержали девять человек по обвинению в организации незаконной миграции через заключение фиктивных браков. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.
Сообщается, что задержанные искали лиц из числа иностранных граждан, желавших получить гражданство РФ без законных оснований. Фигуранты дела за денежное вознаграждение легализировали мигрантов посредством заключения фиктивных браков.
Помимо этого, следователи направили информацию в органы МВД РФ для решения вопроса о лишении российского гражданства в отношении приезжих, которые незаконно его приобрели.
— В ходе проведения обысков изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлениям. Кроме того, они будут проверены на предмет совершения аналогичных преступлений на территории столичного региона, — сообщил источник в разговоре с ТАСС.
Ранее Главу управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области полковника Игоря Мысякова и начальника одного из отделов арестовали по решению суда за покровительство мигрантам. Их обвиняют в получении взяток группой лиц по предварительному сговору.
Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой сообщил, что в России на данный момент находится около 670 тысяч мигрантов с нелегальным статусом. По его информации, более половины из них — женщины.