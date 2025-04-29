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При стрельбе в центре шведского города Уппсала пострадали несколько человек

Правоохранители начали расследование обстоятельств инцидента.

Источник: Аргументы и факты

В шведском городе Уппсала несколько человек получили ранения, предположительно, в результате стрельбы. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Правоохранительные органы заявили, что поступили сообщения о громких звуках, напоминающих выстрелы, раздававшихся в центре города.

«На месте происшествия были обнаружены несколько человек с ранениями, указывающими на стрельбу», — сказано в заявлении.

Местная больница пока не предоставила информации о состоянии пострадавших. Полицейские оцепили район инцидента и начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

В начале февраля сообщалось о стрельбе в школе шведского города Эребру. Погибли 11 человек.