При стрельбе в центре шведского города Уппсала пострадали несколько человек

В шведском городе Уппсала несколько человек получили ранения, предположительно, в результате стрельбы. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Правоохранительные органы заявили, что поступили сообщения о громких звуках, напоминающих выстрелы, раздававшихся в центре города.
«На месте происшествия были обнаружены несколько человек с ранениями, указывающими на стрельбу», — сказано в заявлении.
Местная больница пока не предоставила информации о состоянии пострадавших. Полицейские оцепили район инцидента и начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
В начале февраля сообщалось о стрельбе в школе шведского города Эребру. Погибли 11 человек.