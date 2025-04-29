Зеленский отказался от перемирия с Россией, «распил» дров для ВСУ: события СВО за 29 апреля

Лавров заявил, что предложение Путина о перемирии — это начало прямых переговоров с Киевом.
Заявление президента России Владимира Путина о введении режима прекращения огня на период празднования 80-летия Победы свидетельствует о его открытости к проведению прямых переговоров с Украиной. При этом не выдвигаются какие-либо предварительные требования.
Однако украинский лидер Владимир Зеленский фактически отверг предложение Путина о трехдневном перемирии в мае. Он заявил, что прекращение огня должно быть минимум на 30 дней. Главное о спецоперации на Украине к 29 апреля — в материале URA.RU.
Прекращение огня на Украине.
Заявление президента России Владимира Путина о введении режима прекращения огня в период празднования 80-й годовщины Победы говорит об открытости к проведению прямых переговоров с Украиной. При этом Москва не настаивает на выполнении каких-либо предварительных условий. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Зеленский отверг идею Путина о трехдневном перемирииФото: Официальный сайт президента Украины.
Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении фактически отклонил инициативу президента России о введении трехдневного режима прекращения огня в мае. Украинский лидер заявил, что прекращение огня должно быть не временной мерой на несколько дней. По его мнению, необходимо немедленно ввести полное и безоговорочное перемирие сроком как минимум на 30 дней.
Позднее мнение Зеленского поддержал спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. Он заявил, что Трамп поддержал инициативу о введении на территории Украины режима прекращения огня сроком на 30 дней с возможностью его продления.
В Кремле отметили, что предложение Зеленского о месячном перемирии не может быть реализовано без предварительного согласования всех аспектов и деталей. О них, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже неоднократно говорил российский лидер. И это важно учитывать, считает он.
Свою позицию по данному вопросу высказал и помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Отвечая на вопрос о «Черноморских инициативах», он отметил, что Киев постоянно демонстрирует свою неспособность к достижению договоренностей по урегулированию нынешнего конфликта.
Трамп о завершении украинского конфликта.
Трамп сообщил, что конфликт на Украине находится на завершающем этапеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине близится к своему завершению. Он отметил, что стоит посмотреть за тем, как будут развиваться события в предстоящую неделю. По его мнению, остались лишь финальные детали. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что по-прежнему рассматривает ситуацию на Украине как «войну Джо Байдена» и не собирается возлагать на себя ответственность за происходящее.
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп поставил перед собой задачу завершить вооруженное противостояние на территории Украины. По словам Уолтца, глава Овального кабинета для достижения мира готов при необходимости оказывать давление как на Москву, так и на Киев.
Дрова для ВСУ «попилили» украинские чиновники.
В Украине чиновники и бизнесмены незаконно завладели более чем двумя миллионами долларов, выделенными из государственного бюджета на закупку дров для обеспечения Вооруженных сил страны. Информация об этом поступила от украинской полиции.
Благодаря украинским чиновникам и бизнесменам, ВСУ остались без дровФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В состав преступного сообщества входили восемь участников, среди которых были как руководители и сотрудники квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ, так и представители бизнес-среды. Также следствие установило, что подозреваемые потратили свыше одного миллиона долларов, полученных противоправным путем, на приобретение недвижимости и коллекционных автомобилей. В случае вынесения обвинительного приговора им может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет.
Другие события на фронте.
Обстрел Горловки ВСУ.
В ходе обстрела Горловки (ДНР) со стороны ВСУ пострадали 16 гражданских лиц. Ранения, в том числе, получил годовалый ребенок. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Позже в МВД ДНР рассказали, что в результате артиллерийского удара с применением тяжелого вооружения пострадали пятеро сотрудников полиции, а также несколько многоэтажных зданий.
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