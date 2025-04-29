Зеленский отказался от перемирия с Россией, «распил» дров для ВСУ: события СВО за 29 апреля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине близится к своему завершению. Он отметил, что стоит посмотреть за тем, как будут развиваться события в предстоящую неделю. По его мнению, остались лишь финальные детали. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что по-прежнему рассматривает ситуацию на Украине как «войну Джо Байдена» и не собирается возлагать на себя ответственность за происходящее.