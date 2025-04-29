В Казани две девочки попали под поезд

«Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента в Казани. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 29 апреля вечером на 796-м км две 12-летние девочки пытались перебежать железнодорожные пути и были травмированы электропоездом. Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, однако девочек задело составом. Они направлены в больницу для оказания срочной медицинской помощи.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.