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Электричка сбила двух девочек в Казани: подробности ЧП

КАЗАНЬ, 29 апреля, ФедералПресс. Две 12-летние девочки попали под электричку в Казани. Инцидент произошел вечером 29 апреля на перегоне между станциями Дербышки и Восстание.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По предварительным данным, на 796-м километре две 12-летние девочки пытались перебежать железнодорожные пути перед электропоездом. Машинист попытался предотвратить наезд и экстренно затормозил. Однако состав задел девочек по касательной, они получили травмы. Их отвезли в больницу для оказания срочной помощи», — рассказали подробности инцидента в Центральном МСУТ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Оно также находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в столице Татарстана у причала в речном порту столкнулись теплоходы.