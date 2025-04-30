Электричка сбила двух девочек в Казани: подробности ЧП

«По предварительным данным, на 796-м километре две 12-летние девочки пытались перебежать железнодорожные пути перед электропоездом. Машинист попытался предотвратить наезд и экстренно затормозил. Однако состав задел девочек по касательной, они получили травмы. Их отвезли в больницу для оказания срочной помощи», — рассказали подробности инцидента в Центральном МСУТ СКР.