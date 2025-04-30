Mash: Мощный взрыв раздался в Рыльске Курской области

В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по гражданско машине погибли мирные жители. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон атаковал автомобиль, ехавший по трассе Грайворон — Илек-Пеньковка. В нем было пятеро мужчин. Двое из них погибли, трое получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.