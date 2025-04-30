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При атаке БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Три человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду курского Рыльска, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.

Также вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет.

«На месте находится глава района и оперативные службы. Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям. Информация о последствиях атак уточняется. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Хинштейн.