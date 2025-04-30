В Пакистане назвали сроки, когда Индия нанесет удар

«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24−36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал министр информации Пакистана Тарар. Кроме того, он подчеркнул, что Исламабад готов к решительным действиям в ответ на любую агрессию со стороны Индии.