Экс-депутат парламента Приморья обвиняется в хищении 56 млн рублей

По версии следствия, Евгений Костюков, являясь руководителем двух коммерческих структур, в 2016—2017 годах организовал изготовление подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большом Камне, которые подавались в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. Таким образом, считают следователи, обвиняемый похитил более 56 млн руб. у КГУП «Приморский водоканал». Ранее сумма ущерба оценивалась в 53 млн руб.
Евгений Костюков был задержан в Турции и в начале марта текущего года передан сотрудникам правоохранительных органов. Обвиняемый скрывался за границей после обыска в его офисе в 2019 году.
Костюков был избран депутатом парламента Приморья в 2016 году от «Единой России», но в январе 2020-го его полномочия досрочно прекратили на основании личного заявления. До этого депутат несколько месяцев не принимал участия в работе заксобрания.