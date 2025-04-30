США поставили России и Украине ультиматум

«Госсекретарь сказал мне о ситуации [на Украине] совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — привела слова Рубио Брюс во время брифинга. Трансляция проходила на youtube-канале Госдепа США.