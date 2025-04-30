Трамп честно ответил, что думает о позиции Путина по СВО

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной наблюдается определенный прогресс, однако ситуация по-прежнему остается крайне нестабильной. Кроме того, президент США не исключил, что Вашингтон может принять решение о поддержке Украины в зависимости от действий российского руководства. Трамп также подчеркнул, что столкнулся с трудностями при взаимодействии с Владимиром Зеленским, отметив его вызывающее поведение во время визита украинского лидера в Белый дом.