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В полиции ВКО прокомментировали информацию о маньяке в Усть-Каменогорске

В соцсетях и мессенджерах распространяются жуткие кадры, где полицейские осматривают повешенного человека. Видео сопровождается комментариями о том, что в Усть-Каменогорске якобы появился маньяк, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, в Департаменте полиции ВКО пояснили, что видео — это фейк.

«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы действующем маньяке в Усть-Каменогорске не соответствует действительности. Подобных фактов на территории области не зарегистрировано. Полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи», — гласит официальное сообщение ДП ВКО.

Ранее в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали распространяемую информацию о том, что по городу Таразу гуляет маньяк с молотком и убивает людей.