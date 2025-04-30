В полиции ВКО прокомментировали информацию о маньяке в Усть-Каменогорске

По информации sozmedia.kz, в Департаменте полиции ВКО пояснили, что видео — это фейк.
«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы действующем маньяке в Усть-Каменогорске не соответствует действительности. Подобных фактов на территории области не зарегистрировано. Полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи», — гласит официальное сообщение ДП ВКО.
Ранее в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали распространяемую информацию о том, что по городу Таразу гуляет маньяк с молотком и убивает людей.