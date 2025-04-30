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В Павлодаре приятели убили мужчину и выбросили тело в подъезд

Между мужчинами вспыхнул конфликт во время застолья.

В Павлодаре произошло кровавое преступление, которое потрясло жителей одного из жилых районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК. Двое мужчин жестоко расправились со своим приятелем, а затем попытались избавиться от тела, оставив его прямо в подъезде многоэтажки. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения — на кадрах видно, как подозреваемые тащат окровавленного мужчину по лестнице.

Как сообщают в полиции, трагедия разыгралась на бытовой почве — между мужчинами вспыхнул конфликт во время застолья. Чем именно не поделили собутыльники, пока остаётся загадкой.

Один из подозреваемых был задержан по горячим следам, второго вскоре нашли и тоже взяли под стражу. Сейчас оба находятся в ИВС и уже начали давать признательные показания.

«По предварительной информации, убийство произошло во время совместного распития спиртного. Устанавливаются все детали трагедии», — рассказала исполняющая обязанности руководителя пресс-службы ДП Павлодарской области Куралай Мугадилова.