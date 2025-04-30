В Павлодаре приятели убили мужчину и выбросили тело в подъезд

В Павлодаре произошло кровавое преступление, которое потрясло жителей одного из жилых районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК. Двое мужчин жестоко расправились со своим приятелем, а затем попытались избавиться от тела, оставив его прямо в подъезде многоэтажки. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения — на кадрах видно, как подозреваемые тащат окровавленного мужчину по лестнице.