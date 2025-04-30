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В Башкирии молодые наркосбытчики предстанут перед судом

В Башкирии молодые наркосбытчики предстанут перед судом.

Источник: Башинформ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы — 17-летнего подростка и 21-летней девушки — за попытку сбыта наркотиков в Уфимском районе.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, с 2023 по 2024 год обвиняемые получали от неустановленного лица информацию о местонахождении партий наркотических средств. Получив наркотики, фигуранты расфасовали их на более мелкие партии и оборудовали тайники-закладки на территории Уфы и Уфимского района для последующего сбыта.

Их незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотики изъяли. Сейчас дело направлено в суд. В отношении неустановленного лица материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии перед судом предстанет банда наркосбытчиков.