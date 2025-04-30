Как на самом деле скончался Гитлер: ФСБ рассекретила документы о последних днях Третьего рейха

На допросе 11 мая 1945 года начальник Имперской службы безопасности Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от штурмбаннфюрера Линге о смерти Гитлера. Линге рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ (застрелить его). В ЦОС ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера после того, как тот уже был мертв, пытаясь «героизировать» его смерть.