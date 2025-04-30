Как на самом деле скончался Гитлер: ФСБ рассекретила документы о последних днях Третьего рейха

Из материалов ФСБ следует, что Гитлер и его жена умерли от отравления.
Федеральная служба безопасности представила цифровые копии рассекреченных документов, включая протоколы допросов старшего камердинера Адольфа Гитлера, штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге. Эти материалы размещены на официальном сайте ФСБ в разделе «История» и включают свидетельства соратников Гитлера. Подробнее о том, что содержится в секретных документах — в материале URA.RU.
Как советские спецслужбы устанавливали обстоятельства смерти Гитлера.
Тело Гитлера и его жены было найдено возле бомбоубежища Фото: сайт ФСБ.
Сразу после взятия Берлина в апреле 1945 года сотрудники «Смерш» и других подразделений Красной армии занялись поимкой нацистских преступников и выяснением деталей гибели руководства Третьего рейха. В числе задержанных оказались личный пилот Гитлера Ганс Баур, начальник его охраны Ганс Раттенхубер, адъютант Отто Гюнше и камердинер Гейнц Линге. Именно их показания позволили реконструировать события 30 апреля 1945 года, когда Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой в бункере. Их тела были найдены в трех метрах от входа в бомбоубежище и засыпаны слоем земли.
Опознание останков и роль свидетелей.
Ключевым элементом расследования стало опознание останков Гитлера. Помощница его личного стоматолога и зубной техник подробно описали особенности зубных протезов фюрера. Их показания полностью совпали с найденными челюстями и рентгеновскими снимками. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: причиной смерти стало отравление цианидом, а найденные останки действительно принадлежали Гитлеру.
Показания Линге: детали смерти.
Спустя 45 минут Линге сообщил Гюнше о смерти ГитлераФото: сайт ФСБ.
На допросе 11 мая 1945 года начальник Имперской службы безопасности Раттенхубер сообщил, что 30 апреля, после проверки постов, он узнал от штурмбаннфюрера Линге о смерти Гитлера. Линге рассказал ему, что получил приказ от главы Третьего Рейха выйти из комнаты и, если в течение 10 минут не услышит ничего, вернуться и выполнить приказ (застрелить его). В ЦОС ФСБ отметили, что Линге выстрелил в Гитлера после того, как тот уже был мертв, пытаясь «героизировать» его смерть.
После этого камердинер немедленно сообщил Борману, находившемуся в зале ожидания о смерти фюрера, и они вместе завернули его тело в одеяло и вынесли через задний вход в парк, где положили у входа. За ними конвойные вынесли тело Евы Браун, также завернутое в одеяло. Там их тела были подожжены, чтобы скрыть следы.
В своих показаниях Линге также подробно описал одежду Гитлера и его жены в момент смерти, указав, что тот был одет в белую рубашку, черный галстук и серый пиджак. Ева Браун была одета же в тонкое шелковое платье, в шелковые тонкие чулки и туфли с клинообразным каблуками (возможно, итальянской работы). Среди причин самоубийства Линге назвал: бессмысленность борьбы, страх попытки прорваться из Берлина и плохое физическое состояние Гитлера. Позже, 16 декабря 1945 года, камердинер был доставлен в Москву и помещен в Бутырскую тюрьму, где написал показания о событиях перед капитуляцией нацистской Германии.
Изменения в показаниях и версия о двойнике.
Линге и Гюнше были приговорены к отбытию наказания в ИТЛ сроком на 25 лет Фото: сайт ФСБ.
Линге также утверждал, что у Гитлера не было двойника и покинуть помещение было невозможно. Позднее он признал, что не слышал выстрела, а почувствовал только запах пороха, что стало дополнительным подтверждением обстоятельств гибели.
Современные исследования: подтверждение версии.
Версия о самоубийстве Гитлера с использованием цианистого калия получила подтверждение и в XXI веке. В 2017 году французский антрополог Филипп Шарлье исследовал фрагменты челюсти, хранящиеся в российском архиве, и обнаружил на них следы яда, а сами зубы совпали с рентгеновскими снимками фюрера.
Судьба задержанных после войны.
После окончания следствия большинство задержанных из бункера были этапированы в Москву, где были допрошены. В 1950 году Гейнц Линге и Отто Гюнше были осуждены советским трибуналом и приговорены к 25 годам заключения в трудовых лагерях, но уже в 1955 году они были депортированы в Германию.