В трех аэропортах России введены ограничения

В трех регионах ввели временные ограничения на полеты.
Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Иваново (Южный), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — говорится в telegram-канале представителя. Ограничения начали действовать с раннего утра: в аэропорту Иваново, в Нижнем Новгороде и Ярославле.