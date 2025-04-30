В трех аэропортах России введены ограничения

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Иваново (Южный), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.