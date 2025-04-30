В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом

Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщали, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Источник рассказывал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов, после чего выписали.
«Октябрьским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ “Приморская дезинфекционная станция”… С учетом позиции гособвинителя суд признал ее виновной и назначил наказание за совершение указанного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, в виде 1 года ограничения свободы», — говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным ведомства, с октября 2024 года по 20 января 2025 года фигурантка передала отраву для грызунов сотрудникам школы, не обладающим необходимой профессиональной квалификацией, для дератизации. Ее признали виновной по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей». Подсудимая вину признала в полном объеме.