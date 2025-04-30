Дело обвиняемых в теракте в «Крокусе» передадут в суд в июне

Инцидентом занимались следственные органы в Подмосковье. Далее дело перейдет во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения. В результате следственных мероприятий выяснилось множество подробностей. В деле содержатся материалы, в том числе, об обстоятельствах, связанных с атакой на «Крокус» напрямую.