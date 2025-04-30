Дело обвиняемых в теракте в «Крокусе» передадут в суд в июне

По делу о теракте в «Крокус сити холл» задержали четырех обвиняемых. Вскоре судьба исполнителей страшного преступления окажется в руках суда. Дело передадут в инстанцию уже в середине июня, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Инцидентом занимались следственные органы в Подмосковье. Далее дело перейдет во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения. В результате следственных мероприятий выяснилось множество подробностей. В деле содержатся материалы, в том числе, об обстоятельствах, связанных с атакой на «Крокус» напрямую.
«После завершения ознакомления с ними дело передадут в прокуратуру, а затем — в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня», — сообщил собеседник агентства.
На Украине, между тем, сознались в причастности к убийству генерала ВС России Ярослава Москалика. Он погиб при взрыве автомобиля.