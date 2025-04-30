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В Алматы задержали беглого афериста, разыскиваемого Интерполом

При попытке въезда в Казахстан его задержали сотрудники линейного отдела полиции.

Источник: Baigenews

В международном аэропорту Алматы задержали иностранного гражданина, разыскиваемого по линии Интерпола, передаёт BaigeNews.kz. Мужчина находился в международном розыске по запросу турецких правоохранительных органов — его подозревают в серии масштабных интернет-мошенничеств, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, еще в 2018 году злоумышленник разместил в интернете объявления о продаже домашних животных. За «пушистыми» питомцами скрывался аферист: получив предоплату от 67 доверчивых покупателей, он попросту исчез, оставив их без денег и без животных.

После обмана мужчина покинул Турцию и долгое время скрывался. Однако при попытке въезда в Казахстан его задержали сотрудники линейного отдела полиции прямо в аэропорту Алматы. Сейчас он помещён в изолятор временного содержания.

Вопрос об экстрадиции задержанного в Турцию рассматривается в установленном порядке.