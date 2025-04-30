В Алматы задержали беглого афериста, разыскиваемого Интерполом

По данным следствия, еще в 2018 году злоумышленник разместил в интернете объявления о продаже домашних животных. За «пушистыми» питомцами скрывался аферист: получив предоплату от 67 доверчивых покупателей, он попросту исчез, оставив их без денег и без животных.