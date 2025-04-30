В Муроме после падения БПЛА загорелся склад

Ранее глава региона заявил, что в Муроме на площади 720 квадратных метров загорелось складское помещение, открытый огонь ликвидировали.
«Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — написал Авдеев.
В результате атаки беспилотников повреждены два строения, во втором обошлось без возгораний, добавил губернатор.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.