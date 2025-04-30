В Муроме после падения БПЛА загорелся склад

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.