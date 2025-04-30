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В Муроме после падения БПЛА загорелся склад

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА, зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава региона заявил, что в Муроме на площади 720 квадратных метров загорелось складское помещение, открытый огонь ликвидировали.

«Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — написал Авдеев.

В результате атаки беспилотников повреждены два строения, во втором обошлось без возгораний, добавил губернатор.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.