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Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили полеты

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах городов Иваново, Ярославль и Нижний Новгород временно не осуществляются полёты. Об этом стало известно из заявления представителя Росавиации Артёма Кореняко, опубликованного в официальном Telegram-канале.

По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Добавим, в последнее время в российских аэропортах периодически возникают задержки и отмены рейсов из-за атак беспилотных летательных аппаратов.

29 апреля Минобороны сообщило об уничтожении над регионами 91 украинского дрона за ночь. Также сообщалось об уничтожении семи дронов над Чёрным морем.