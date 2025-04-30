Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили полеты

В аэропортах городов Иваново, Ярославль и Нижний Новгород временно не осуществляются полёты. Об этом стало известно из заявления представителя Росавиации Артёма Кореняко, опубликованного в официальном Telegram-канале.
По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Добавим, в последнее время в российских аэропортах периодически возникают задержки и отмены рейсов из-за атак беспилотных летательных аппаратов.
29 апреля Минобороны сообщило об уничтожении над регионами 91 украинского дрона за ночь. Также сообщалось об уничтожении семи дронов над Чёрным морем.