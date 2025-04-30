В Челябинске за контрабанду 16 кг стероидов осудят членов международной преступной группы

«Один — ранее судимый мужчина 1999 года рождения, выполнял на территории Челябинска роль межрегионального хранителя-отправителя. Он был задержан с поличным при получении от соучастников очередной контрабандой партии запрещенных веществ массой около 5 килограммов», — говорится в комментарии.