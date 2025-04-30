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В Челябинске за контрабанду 16 кг стероидов осудят членов международной преступной группы

В Челябинске за контрабанду 16 кг стероидов осудят членов международной преступной группы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Их в апреле 2024 года задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главка МВД.

«Один — ранее судимый мужчина 1999 года рождения, выполнял на территории Челябинска роль межрегионального хранителя-отправителя. Он был задержан с поличным при получении от соучастников очередной контрабандой партии запрещенных веществ массой около 5 килограммов», — говорится в комментарии.

Во время обысков по адресу его проживания полицейские изъяли еще 11 килограммов стероидов.

Затем в Белгороде был задержан лидер группы, который координировал доставку запрещенных веществ из Казахстана в Уральский федеральный округ, их дальнейшую отправку в другие регионы России.

Всего в отношении двоих соучастников возбуждено семь уголовных дел. В настоящее время материалы направлены в Челябинский областной суд.