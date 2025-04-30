Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 апреля сбили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
Так, 15 беспилотников ликвидировали над Курской областью, еще восемь дронов сбили над территорией Брянской области.
Кроме того, атаке со стороны украинской армии подверглась Орловская область — там уничтожили семь БПЛА. Во Владимирской области зафиксировали три беспилотника, в Белгородской — один, подытожили в пресс-службе министерства.
За эти же сутки на складе в Муроме Владимирской области произошел пожар — его причиной стало падение БПЛА. Из-за атаки были повреждены два строения, во втором возгорания удалось избежать.
Помимо этого, 29 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погибли мирные жители.