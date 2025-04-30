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Украина атаковала Россию десятками дронов

Киев атаковал Россию 34 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты средствами ПВО.

Все БПЛА были сбиты, сообщает МО РФ (архивное фото).

Киев атаковал Россию 34 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты средствами ПВО.