Украина атаковала Россию десятками дронов

Все БПЛА были сбиты, сообщает МО РФ (архивное фото).
Киев атаковал Россию 34 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты средствами ПВО.
Киев атаковал Россию 34 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты средствами ПВО.
Все БПЛА были сбиты, сообщает МО РФ (архивное фото).
Киев атаковал Россию 34 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты средствами ПВО.