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Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ над регионами России

15 дронов ВСУ сбили российские военные над Курской областью.
Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 30 апреля уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 15 дронов вооруженных сил украины было ликвидировано над Курской областью. Восемь — над Брянской. На один меньше — над Орловской областью. Три — над Владимирской и два — над Белгородской.

Накануне сообщалось, что по данным Минобороны России, с вечера понедельника до утра вторника российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — 40 штук.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, которые предприняли попытку атаковать запорожский город Бердянск.