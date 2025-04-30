Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 30 апреля уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 15 дронов вооруженных сил украины было ликвидировано над Курской областью. Восемь — над Брянской. На один меньше — над Орловской областью. Три — над Владимирской и два — над Белгородской.
Накануне сообщалось, что по данным Минобороны России, с вечера понедельника до утра вторника российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — 40 штук.
Кроме того, российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, которые предприняли попытку атаковать запорожский город Бердянск.