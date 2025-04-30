Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье осудили дезинфектора по делу о массовом отравлении школьников

Инцидент произошёл в учебном учреждении села Покровка.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье суд поставил точку в деле о массовом отравлении детей в селе Покровка. Обвинительный приговор был вынесен сотруднице КГБУЗ «Приморская дезинфекционная станция», работавшей в должности медицинского дезинфектора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как установило следствие, с октября 2024 по январь 2025 года женщина передала средство для борьбы с грызунами сотрудникам школы, не имеющим соответствующей квалификации. Те использовали препарат при проведении дератизации, что привело к отравлению учеников.

В Приморье дезинфектор ответит за массовое отравление детей в школе.

Фигурантке дела грозит срок за нарушение санитарных правил.

Подсудимая признала вину полностью. Октябрьский районный суд признал её виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) и назначил наказание — один год ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.