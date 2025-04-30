В Приморье осудили дезинфектора по делу о массовом отравлении школьников

В Приморье суд поставил точку в деле о массовом отравлении детей в селе Покровка. Обвинительный приговор был вынесен сотруднице КГБУЗ «Приморская дезинфекционная станция», работавшей в должности медицинского дезинфектора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Как установило следствие, с октября 2024 по январь 2025 года женщина передала средство для борьбы с грызунами сотрудникам школы, не имеющим соответствующей квалификации. Те использовали препарат при проведении дератизации, что привело к отравлению учеников.
В Приморье дезинфектор ответит за массовое отравление детей в школе.
Фигурантке дела грозит срок за нарушение санитарных правил.
Подсудимая признала вину полностью. Октябрьский районный суд признал её виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) и назначил наказание — один год ограничения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.