Под Челябинском автоледи сбила 14-летнего мотоциклиста

«Не разрешайте детям управлять мототранспортом. Запомните, питбайки — это спортинвентарь, который можно использовать только на закрытых площадках, при этом необходимо чтобы рядом находился инструктор, а также квалифицированный медик. Обращаем внимание на то, что шины такого транспорта предназначены для езды по грунтовым трассам, а не по асфальтовому покрытию», — говорят в ГАИ города.