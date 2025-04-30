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Под Челябинском автоледи сбила 14-летнего мотоциклиста

В Челябинской области автоледи сбила 14-летнего мотоциклиста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции Копейска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 29 апреля.

В районе дома 27 по улице Северная 40-летняя женщина, управляя Chevrolet Lanos, проезжая нерегулируемый перекресток, следуя по второстепенной дороге, не пропустила кроссовый мотоцикл Kayo, произошло столкновение.

В результате несовершеннолетний 2010 года рождения получил телесные повреждения, экстренно госпитализирован.

«Не разрешайте детям управлять мототранспортом. Запомните, питбайки — это спортинвентарь, который можно использовать только на закрытых площадках, при этом необходимо чтобы рядом находился инструктор, а также квалифицированный медик. Обращаем внимание на то, что шины такого транспорта предназначены для езды по грунтовым трассам, а не по асфальтовому покрытию», — говорят в ГАИ города.

Также там напомнили, что управлять мототранспортом на дорогах общего пользования можно только после прохождения соответствующего обучения в автошколе и сдачи экзамена в Госавтоинспекции с 16 лет.