ANI: Пакистан открыл огонь на международной границе с Индией

22 апреля в популярном туристическом городе Пахалгам в индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. По сведениям СМИ, индийская сторона якобы обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), пакистанской Межведомственной разведки. После этого власти Индии объявили о решении в сократить вдвое численность посольства в Исламабаде, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, выдачу виз гражданам Пакистана. Нью-Дели также объявил персонами нон грата военных советников диппредставительства Пакистана.