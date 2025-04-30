ANI: Пакистан открыл огонь на международной границе с Индией

«До вчерашнего утра пакистанская армия нарушала режим прекращения огня только вдоль линии контроля, но теперь они обострили ситуацию, нарушив режим прекращения огня вдоль международных границ, открыв ночью огонь вдоль международной границы в секторе Парагвал в Джамму», — заявили источники. Сектор Парагвал находится в округе Джамму индийской союзной территории Джамму и Кашмир, к югу от линии контроля. Он расположен вдоль официально признанной международной границы между Индией и Пакистаном.
Ранее в индийских сухопутных силах заявили, что в ночь с 29 на 30 апреля пакистанские военные открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно, сообщили индийские военные.
Нарушение режима прекращения огня фиксируется в индийско-пакистанской приграничной зоне в течение недели на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в результате которого погибли 26 человек.
22 апреля в популярном туристическом городе Пахалгам в индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. По сведениям СМИ, индийская сторона якобы обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), пакистанской Межведомственной разведки. После этого власти Индии объявили о решении в сократить вдвое численность посольства в Исламабаде, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, выдачу виз гражданам Пакистана. Нью-Дели также объявил персонами нон грата военных советников диппредставительства Пакистана.
Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание высокого уровня по вопросам безопасности, на котором, как сообщили источники, заявил, что Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа на теракт в Джамму и Кашмире. Как заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, Индия планирует совершить атаку на Пакистан в течение 24−36 часов.