В Башкирии врачу-хирургу вынесли приговор за ошибку при лечении ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2023 года в приемный покой больницы поступил 15-летний юноша с жалобами на боли в животе. Из-за неверного определения врачом диагноза, неправильно подобранного лечения, здоровье пациента ухудшилось, что привело к удалению органа.