Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии врачу-хирургу вынесли приговор за ошибку при лечении ребенка

В Башкирии врачу-хирургу вынесли приговор за ошибку при лечении ребенка.

Источник: Башинформ

Врачу-хирургу за ошибку при лечении ребенка мировой суд Баймака вынес приговор. Его признали виновным в преступлении по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2023 года в приемный покой больницы поступил 15-летний юноша с жалобами на боли в животе. Из-за неверного определения врачом диагноза, неправильно подобранного лечения, здоровье пациента ухудшилось, что привело к удалению органа.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.