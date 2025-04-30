Небензя: секретариат ООН становится на сторону партии войны по Украине

Ранее Небензя заявил, что ООН проявила себя не с лучшей стороны в ходе украинского конфликта. По его словам, в адрес работы данной структуры поступает значительное количество критических замечаний. Дипломат подчеркнул, что ООН нарушает принцип беспристрастности, особенно в контексте событий на Ближнем Востоке. В частности, он обратил внимание на отказ исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить на заседании Совета Безопасности, посвященном гибели детей в Газе, несмотря на то что по вопросу Украины она представила доклад с выраженной позицией.