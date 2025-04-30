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Небензя: секретариат ООН становится на сторону партии войны по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил секретариат альянса в поддержке «партии войны» из-за распространения фейков об ударах России по гражданским объектам на Украине. Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя заявил, что секретариат ООН нарушает собственный Устав.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил секретариат альянса в поддержке «партии войны» из-за распространения фейков об ударах России по гражданским объектам на Украине. Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.

«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи [замгенсека ООН Розмари] Дикарло не только активно подпевает этим фейкам, но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», — заявил Небензя в ответ на позицию заместителя генсека о том, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам. По его словам, секретариат фактически становится на сторону «партии войны», что нарушает принципы беспристрастности, закрепленные в Уставе ООН.

Небензя добавил, что подобная позиция подрывает доверие к выводам секретариата по украинскому кризису. А также ставит под сомнение его стремление к мирному урегулированию.

Ранее Небензя заявил, что ООН проявила себя не с лучшей стороны в ходе украинского конфликта. По его словам, в адрес работы данной структуры поступает значительное количество критических замечаний. Дипломат подчеркнул, что ООН нарушает принцип беспристрастности, особенно в контексте событий на Ближнем Востоке. В частности, он обратил внимание на отказ исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить на заседании Совета Безопасности, посвященном гибели детей в Газе, несмотря на то что по вопросу Украины она представила доклад с выраженной позицией.