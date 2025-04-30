В Шахтах автомобиль врезался в жилой дом

В Шахтах автомобиль на всей скорости влетел в жилой дом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 29 апреля примерно в 14:50 на улице Смидовича, дом 131.
По предварительной информации ведомства, водитель 28 лет находился за рулем автомобиля «Рено Логан». В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости вылетел на тротуар. Затем легковушка врезалась в жилой дом.
В результате аварии травмы получила 20-летняя пассажирка. С травмами ее госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.