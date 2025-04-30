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В Шахтах автомобиль врезался в жилой дом

Авария в Шахтах: «Рено Логан» вылетел на тротуар и врезался в дом.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Шахтах автомобиль на всей скорости влетел в жилой дом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 29 апреля примерно в 14:50 на улице Смидовича, дом 131.

По предварительной информации ведомства, водитель 28 лет находился за рулем автомобиля «Рено Логан». В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости вылетел на тротуар. Затем легковушка врезалась в жилой дом.

В результате аварии травмы получила 20-летняя пассажирка. С травмами ее госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.