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В Горловке скончалась мирная жительница, раненая при обстреле города ВСУ

По данным главы ДНР Пушилина, украинские военные обстреляли город из РСЗО HIMARS и ствольной артиллерии.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти мирной жительницы, накануне получившей ранения в результате обстрела города ВСУ.

«Раненая в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов мирная гражданка скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, накануне украинские военные обстреляли Горловку из РСЗО HIMARS и ствольной артиллерии. В результате ударов ВСУ пострадали 17 человек, в том числе младенец.

Известно о повреждении ряд домов и соцобъектов на территории Центрально-Городского района Горловки, а также объекта гражданской инфраструктуры в Калининском районе.