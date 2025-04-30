В Горловке скончалась мирная жительница, раненая при обстреле города ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти мирной жительницы, накануне получившей ранения в результате обстрела города ВСУ.
«Раненая в результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов мирная гражданка скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, накануне украинские военные обстреляли Горловку из РСЗО HIMARS и ствольной артиллерии. В результате ударов ВСУ пострадали 17 человек, в том числе младенец.
Известно о повреждении ряд домов и соцобъектов на территории Центрально-Городского района Горловки, а также объекта гражданской инфраструктуры в Калининском районе.