Московские суды запретили публиковать объявления о найме «только для славян»

В другом случае, как уточняется, аналогичное нарушение выявили в объявлении на сайте вакансий о поиске повара-пекаря блинов с той же пометкой. Также под запрет попало объявление о найме няни, где требовалась «славянская внешность», и публикация на сайте кастингов, где для съемок рекламы искали мужчин «славянской внешности».