Московские суды запретили публиковать объявления о найме «только для славян»

Московские суды по инициативе прокуроров признали незаконными объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Об этом в среду, 30 апреля, сообщили РИА Новости.
В одном из исков, по данным агентства, суд запретил публикации во «ВКонтакте», где искали бригады, строителей и работников на демонтаж с указанием «только славяне», отметив, что дискриминация по национальному признаку противоречит закону.
В другом случае, как уточняется, аналогичное нарушение выявили в объявлении на сайте вакансий о поиске повара-пекаря блинов с той же пометкой. Также под запрет попало объявление о найме няни, где требовалась «славянская внешность», и публикация на сайте кастингов, где для съемок рекламы искали мужчин «славянской внешности».
По информации агентства, решения по этим искам были приняты в феврале-марте 2025 года, и в каждом случае распространение такой информации было запрещено.
Ранее первый заместитель партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что необходимость введения функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами вызвана ростом преступлений, совершаемых иностранцами в России.